Política Governo quer fim de cotas de trabalho para pessoa com deficiência Entidades de defesa da inclusão se mobilizam contra proposta em tramitação no Congresso

O Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência, 3 de dezembro, mobiliza ainda mais movimentos em defesa dos direitos dessas pessoas. O objetivo hoje é barrar o Projeto de Lei (PL) 6159/2019, de autoria do governo federal, que propõe alterações sobre a reserva de postos de trabalho (cota) para pessoas com deficiência. O PL deu entrada no Congresso Nacional no dia...