Política Governo quer extinguir 18 fundos do Estado Dois projetos de lei, já em tramitação na Casa, e uma PEC preveem a extinção de fundos de diversas áreas, entre os quais o de Arte e Cultura, como adiantou o POPULAR

Quatro meses depois de negar que estudava a extinção do Fundo de Arte e Cultura, o governo enviou para a Assembleia Legislativa dois projetos de lei, uma ordinária e outra complementar, e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para extinguir este e também outros 17 fundos de diversas áreas existentes no Estado. As matérias, à exceção da PEC, já estão tramitando. ...