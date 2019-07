Política Governo quer ampliar Ficha Limpa para comissionados do Executivo Federal Indicados também terão que comprovar idoneidade moral, reputação ilibada e ter formação acadêmica compatível com a função que irão ocupar

O presidente Jair Bolsonaro deverá editar nesta quinta-feira, 18, ao menos oito atos normativos durante a cerimônia pelos 200 dias de seu governo, evento que será realizado no Palácio do Planalto às 16h. Dentre eles está o que amplia a exigência de que os indicados para cargos em comissão no Poder Executivo estejam dentro das regras da Lei da Ficha Limpa e tenham formação a...