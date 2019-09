Política Governo prevê destinar R$ 2,5 bilhões para campanhas em 2020 Dinheiro irá custear gastos de candidatos a prefeito e vereadores no ano que vem. Valor é 47% maior do que o R$ 1,7 bilhão utilizado na disputa de 2018

O Ministério da Economia prevê destinar R$ 2,5 bilhões para o fundo eleitoral, que será usado para custear gastos de candidatos a prefeito e vereadores no ano que vem. O valor é 47% maior do que o R$ 1,7 bilhão utilizado na disputa do ano passado. Apesar do aumento previsto, metade deste montante está condicionada à aprovação do crédito suplementar, ou seja, o gove...