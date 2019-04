Política Governo pretende fazer concessão de rodovias

As empresas não devem ser os únicos ativos do Estado privatizados. Segundo a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, as rodovias goianas devem ser concedidas. “Queremos fazer (a privatização) para dar infraestrutura às empresas que vierem para cá e para as que estão aqui”, afirma.A Assembleia Legislativa chegou a aprovar lei em dezembro de 2017 que autorizava o ...