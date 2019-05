Política Governo prepara megacompra de 106 mil pistolas para Força Nacional e policiais É a 1ª vez que o órgão prevê uma licitação do tipo. O custo será de R$ 444 milhões, dividido entre governo federal e Estados

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prepara uma megalicitação para compra de 106 mil pistolas para a Força Nacional e polícias Civis e Militares dos Estados. É a 1ª vez que o órgão prevê uma licitação do tipo. O custo será de R$ 444 milhões, dividido entre governo federal e Estados. As informações são de reportagem do jornal O Globo publicada nesta ...