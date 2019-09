Política Governo prepara código de conduta para uso de redes sociais por servidores Intenção é orientar funcionários sobre comportamento nas redes; ainda não está definido se o presidente e ministros serão enquadrados

O governo de Jair Bolsonaro, que tem no Twitter o seu principal meio de comunicação, prepara um decreto para definir regras mais claras para uso de redes sociais por servidores públicos. Ainda não está definido, no entanto, se o presidente e seus ministros precisarão se enquadrar no novo código de conduta para o mundo virtual. O decreto também vai prever orientações sobre ...