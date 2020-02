Política Governo paga pensão a 52 mil filhas solteiras de ex-servidores do Executivo Documentos do Ministério da Economia mostram que uma beneficiária recebeu R$ 233,4 mil em novembro do ano passado

O pagamento de pensão para filhas solteiras não é exclusividade do Congresso e dos militares. No Executivo, ao menos 52 mil mulheres recebem a benesse pelo simples fato de não terem casado no papel e seus pais, todos civis, terem trabalhado para a União até 1990. Documentos do Ministério da Economia analisados pelo Estado mostram q...