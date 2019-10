Política Governo lança programa destinado às mulheres vítimas de violência Projeto 'Salve Uma Mulher' tem como foco treinar servidores e empregados públicos para dar suporte às vítimas

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou hoje (3) o projeto Salve Uma Mulher, que consistirá em treinar servidores e empregados públicos para dar suporte a mulheres vítimas de violência. Na primeira etapa do projeto, 476 mil pessoas receberão treinamento. Desse total, 340 mil são agentes do Ministério da Saúde, 106 mil funcionários dos Co...