Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (16), a portaria do Ministério de Saúde que libera recursos extras para o custeio de ações de saúde e enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) por Estados e Distrito Federal. Goiás deve receber R$ 14 milhões.

Ao todo, são R$ 424,1 milhões distribuídos entre as unidades da Federação de acordo com a estimativa de população feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São R$ 2 por habitante. Como Goiás tem uma população estimada de 7 milhões de habitantes, receberá o dobro em dinheiro.

O secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, confirma que o recurso será aplicado na equipagem e custeio do Hospital do Servidor Público, que será usado tratar e isolar possíveis pacientes infectados com a nova doença.

Ao POPULAR, Ismael relata que o recurso é esperado de imediato. “Inicialmente, receberemos essa quantia, que pode ser aumentada, em caso de necessidade.” Medida Provisória enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional, no fim da semana passada, libera R$ 5 bilhões do orçamento para ações de combate ao Covid-19.