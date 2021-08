Política Governo Federal lança Operação Maria da Penha contra a violência doméstica De 20 de agosto a 20 de setembro diferentes instituições vão promover ações para qualificar o atendimento às vítimas, reforçar o cumprimento de medidas protetivas, além de conscientizar a população sobre a importância de denunciar as agressões

Será lançada, nesta quarta-feira (18), a Operação Maria da Penha, do Governo Federal. A ação inédita do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), tem por objetivo promover ações para qualificar o atendimento às vítimas de violência contra a mulher, reforçar o cumprimento de medidas p...