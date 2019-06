Política Governo federal erra em focar somente na Previdência, afirma senador Luiz do Carmo Parlamentar foi o último entrevistado do projeto Previdência em Pauta

A reforma da Previdência não é a única medida necessária para solucionar os problemas econômicos do país, segundo o senador Luiz do Carmo (MDB). A afirmação foi feita nesta segunda-feira (17), durante a última edição do projeto Previdência em Pauta, iniciativa do POPULAR e da Rádio CBN Goiânia. Para o parlamentar, o governo federal tem se equivocado ao focar apenas...