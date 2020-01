Política Governo federal anuncia demissão do presidente do INSS, Renato Vieira Ele será substituído pelo atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim; governo também anunciou uma nova estratégia para tentar reduzir a fila de espera por benefícios do INSS com a edição de uma Medida Provisória

O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou nesta terça-feira, 28, a demissão do presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Renato Vieira. Segundo o governo, a saída acontece a pedido do próprio Vieira. Ele será substituído pelo atual secretário de Previdência, Leonardo Rolim. Marinho também anunciou uma nova e...