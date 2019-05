Política Governo fala em novo aumento de dívida CGE analisa empenhos liquidados e anulados, com estimativa de acréscimo de R$ 2,7 bi; O POPULAR explica diferentes resultados citados pela atual gestão

Em meio à expectativa de conhecer os termos do Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF) do governo federal hoje, o governo de Goiás fala em possível novo aumento de sua dívida de curto prazo, relacionado a empenhos liquidados e anulados pela gestão anterior. A estimativa, feita pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), é de que aproximadamente R$ 2,87 bilhões podem ser somad...