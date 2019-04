Política Governo exonera general Marco Vieira do cargo de secretário especial do Esporte O nome do novo titular não foi publicado Diário Oficial da União (DOU)

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18, publica a exoneração do general Marco Aurélio Costa Vieira do cargo de secretário especial do Esporte, área agora vinculada ao Ministério da Cidadania, comandado pelo ministro Osmar Terra. O nome do novo titular não foi publicado no DOU. Nos bastidores, há especulações de que a saída do general Vieira seria nec...