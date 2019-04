Política Governo estuda nomes para substituir deputado de Goiás da liderança na Câmara Executivo analisa parlamentares de outros partidos com bom relacionamento na Casa

Com uma chuva de críticas à sua atuação como líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), corre o risco de perder o seu posto. Interlocutores do Palácio do Planalto já deram início a conversas com parlamentares que poderiam substituir o atual líder. Escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro, o deputado de primeiro mandato foi recebido com desconf...