Política Governo espera reaver R$ 20 mi de repasses já efetuados Para manter convênio, prefeituras vão ter de apresentar contrapartida de até 50%; antes, era 1%

Determinado a pôr fim ao programa Goiás na Frente, criado em 2017 pela gestão do PSDB, o governo estadual baixou decreto ontem que incentiva o encerramento dos convênios com municípios. A expectativa é de devolução de cerca de R$ 20 milhões de repasses já efetuados, com obras ainda não iniciadas. Além disso, os prefeitos que tiverem obras consideradas prioritárias e ...