Política Governo entrega escrituras para moradores do Jardim Curitiba Cerca de 700 famílias da Região Noroeste também fizeram assinatura de documentos para regularização de imóveis

Mais de 300 famílias que moram no Jardim Curitiba, região Noroeste de Goiânia, receberam neste sábado (13) escrituras registradas por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana do Estado, da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Outros 764 moradores de oito bairros da capital fizeram assinatura documentos que serão remetidos aos cartórios também para regist...