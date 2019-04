Política Governo e base definem critérios Tese majoritária é de que serão contemplados nos municípios os deputados federais e estaduais mais votados e o grupo local que apoiou o governador na campanha eleitoral

Em reunião que durou mais de duas horas no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, os deputados estaduais da base do governador Ronaldo Caiado (DEM) avançaram em acerto para distribuição de cargos e definição de apoio político nas cidades do interior. Dos 28 governistas, 21 estiveram no encontro com o secretário estadual de Governo, Ernesto Roller, e a tese majoritária é de que serão ...