Política Governo do Pará começa a transferir suspeitos de liderarem massacre em Altamira Dos 46 alvos da medida, oito homens apontados como líderes da facção Comando Classe A, responsável pela matança, serão encaminhados para penitenciárias federais

O governo do Pará iniciou nesta terça-feira, 30, a transferência de 46 detentos após o massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT) nesta segunda-feira, 29, que terminou com 57 mortos. Do total, oito homens apontados como líderes da facção Comando Classe A (CCA), responsável pela matança, serão encaminhados p...