O governo do Estado preparou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para permitir ao governador Ronaldo Caiado (DEM) editar medidas provisórias (MPs), nos mesmos moldes das que podem ser editadas pelo presidente da República. O texto vazou em grupos de WhatsApp na tarde de ontem.

As MPs são um instrumento jurídico que permite ao presidente, em casos de relevância e urgência, editar leis com efeito imediato, mas que dependem de aprovação do Congresso Nacional para se tornarem efetivas.

A justificativa do projeto é de que a medida daria “dinamicidade à administração pública, que reclama, para as situações urgentes e de interesse público relevante, um expediente normativo que, além de seguro, atenda à necessidade de apresentar resultados mais rápidos e eficientes à sociedade.”

A emenda permitiria a Caiado colocar em prática leis de maneira imediata, sem precisar passar pela Assembleia, que só decidiria depois tornar as medidas efetivas ou não. O texto da PEC diz que vários Estados já permitem esse tipo de instrumento ao governador, citando Acre, Paraíba, Piauí, Santa Catarina e Tocantins.

Ao POPULAR, o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSB), diz que a PEC não foi enviada à Casa e que, mesmo que tivesse sido, não poderia ser votada. “Uma PEC exige tramitação em sessões ordinárias e a Assembleia fará sessões remotas, que são extraordinárias. Se o governo enviar, será depois desse momento.”

Devido às medidas de isolamento por causa do novo coronavírus, a Assembleia está fechada e fará, hoje, sua primeira sessão extraordinária de maneira remota para votar projetos do governo e de parlamentares relacionados ao combate à Covid-19 em Goiás.

O líder do governo, Bruno Peixoto (MDB), relata que o governo não deve mandar a PEC. “Não mandou ainda e nem vai mandar. É uma análise que nós estávamos fazendo, em caso de emergência. Era uma ideia, mas abortamos.”

Pelo apurado, a recepção dos deputados ao projeto não foi boa, o que pode fazer com que o governo sequer envie a proposta à Casa. O texto também foi enviado ao grupo de WhatsApp dos parlamentares. A maioria deles não sabia da proposta, mesmo os da base.

Seguindo a Constituição Federal, as MPs, pela proposta estadual, perderiam o vigor após 60 dias de sua edição, caso não votadas pela Assembleia, com a ressalva de que entrariam em regime de urgência na pauta do Legislativo, após 45 dias.

vedaçõeS

A redação do projeto traz algumas vedações para a edição de MPs, entre elas: a regulamentação de exploração de gás canalizado; atos de competência privativa da Assembleia; atos relativos a leis complementares; organização de outros Poderes; leis orçamentárias ou com pendência de sanção ou veto.