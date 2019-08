Política Governo diz que recusará ajuda de US$ 20 milhões oferecida pelo G-7 para a Amazônia Interlocutores do presidente afirmam que qualquer anúncio de apoio feito sem diálogo direto com o Brasil será rejeitado pelo governo

O Palácio do Planalto informou na noite desta segunda-feira, 26, que rejeitará ajuda de US$ 20 milhões, equivalente a R$ 83 milhões, prometidos pelo G-7, o grupo de países mais ricos do mundo, para auxiliar no combate a incêndios na Amazônia. O Planalto não informou o motivo para recusar os valores. O presidente Jair Bolsonaro(PSL) e mini...