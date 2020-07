Política Governo discute complementar Fundeb, que deve ser votado hoje

O governo Jair Bolsonaro acenou à Câmara de Deputados com um aumento na complementação da União no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), desde que uma parte dos recursos seja usada para bancar benefícios à primeira infância (crianças até 5 a 7 anos). O porcentual final, porém, era alvo de discussão dentro do próprio governo.Enquanto a equipe econômica defende uma com...