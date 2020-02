Política Governo deve recuar com PEC Texto não tem mais prazo para chegar aos parlamentares; recuo foi decidido pelo Planalto após consultas a lideranças no Congresso, que apontaram falta de ‘clima político’

O governo praticamente desistiu de enviar ao Congresso proposta de reforma administrativa, a qual mexeria profundamente com as regras do funcionalismo público. O texto não tem mais prazo para chegar aos parlamentares. O recuo foi decidido pelo Palácio do Planalto após consultas a lideranças no Parlamento, que apontaram falta de “clima político” para o governo enviar ...