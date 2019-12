Política Governo decreta ponto facultativo para os servidores do Estado nas vésperas do Natal e do Réveillon Documento prevê recesso nas repartições públicas estaduais nos dias 23, 24, 30 e 31 deste mês

As vésperas do Natal e do ano novo serão ponto facultativo para os servidores do Estado de Goiás. A medida está prevista em decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado nesta quinta-feira (12). O documento prevê recesso nas repartições públicas estaduais nos dias 23, 24, 30 e 31 deste mês. Com a medida, as repartições públicas estaduais não funcionam entre os dia...