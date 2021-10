Política Governo de Goiás terá R$ 210 milhões por mês a mais no caixa em ano eleitoral Recurso extra é fruto da decisão do governador Ronaldo Caiado de destinar o dinheiro da venda da Celg T para cobrir o déficit da Previdência

Com a decisão de destinar os recursos da venda da Celg Transmissão (Celg T) à Previdência, o governo estadual terá R$ 210 milhões mensais extras no caixa por pelo menos dez meses no ano eleitoral. Trata-se do valor que é repassado mensalmente pelo Tesouro à Goiasprev para cobrir o déficit do setor.O governo afirma que a sobra vai garantir mais investimentos, mas não detalh...