Política Governo de Goiás pede mais tempo para suspensão do pagamento de dívidas e processo de adesão ao RRF A decisão vale até dia 6 de abril, mas não há perspectivas de Goiás conseguir ingressar no Regime de Recuperação Fiscal até lá

O governo de Goiás pediu novo adiamento do prazo de validade da liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que autoriza a suspensão do pagamento de dívidas e o processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro da União a Estados com graves dificuldades financeiras. A decisão vale até dia 6 de abril, mas não há perspectivas de Goiás conseguir...