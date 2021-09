Política Governo de Goiás não decretará ponto facultativo na segunda-feira A informação foi confirmada pela Casa Civil, que afirmou não ter conhecimento das razões da decisão

O governador Ronaldo Caiado (DEM) decidiu não decretar ponto facultativo na gestão estadual na segunda-feira (6), véspera do feriado de 7 de setembro, quando estão previstas manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro em todo o País. A informação foi confirmada pela Casa Civil, que afirmou não ter conhecimento das razões da decisão. A assessoria do govern...