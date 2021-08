Política Governo de Goiás lança programa que prevê auxílio para mães em situação de vulnerabilidade social A iniciativa garante auxílio de R$ 250,00 por mês a mães inseridas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) com filhos de 0 a 6 anos de idade

Foi lançado nesta segunda-feira (9) o programa Mães de Goiás do Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O evento ocorreu no Teatro Goiânia e contou com a participação do governado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) e da presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado. A iniciativa g...