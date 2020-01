Política Governo de Goiás excede em R$ 190 milhões limite de gastos com pessoal Após decisão judicial que impede maquiagem nas contas, governo gastou R$ 12,1 bi com funcionalismo em 2019; Executivo, Legislativo e MP ainda vão ter de cortar R$ 800 mi

Depois da decisão judicial que impede maquiagem nas contas do Estado, o governo de Goiás registrou R$ 12,1 bilhões em gastos com funcionalismo em 2019, ultrapassando em R$ 190,5 milhões o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Pela lei, o Executivo será obrigado a cortar este valor excedente até agosto e ficará impedido de conceder aumentos e benefícios, c...