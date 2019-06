Política Governo de Goiás espera para esta semana a autorização de entrada em recuperação fiscal Solicitação de pedido de entrada no regime de recuperação fiscal precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa, que entra de recesso nesta sexta-feira (28)

O governador Ronaldo Caiado (DEM) espera conseguir aprovar o pedido de entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) nesta semana. O documento será enviado pelo ministério da Economia entre hoje e amanhã. "O ministério da Economia encaminhará hoje um documento do Tesouro Nacional para apresentarmos à Assembleia Legislativa. Estive com os deputados e soli...