Política Governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia decretam ponto facultativo nesta quinta-feira (1º) Data marca véspera do feriado de Sexta-Feira da Paixão

Tanto o Governo de Goiás quanto a Prefeitura de Goiânia determinaram, por meio de decreto, ponto facultativo nas repartições públicas estaduais e municipais nesta quinta-feira (1º), véspera do feriado de Sexta-Feira da Paixão. Dessa forma, os órgãos públicos não funcionarão do dia 1º de abril até o dia 4, retornando normalmente às atividades na segunda-feira (5). No âmbito...