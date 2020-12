Política Governo de Goiás decreta fim do teletrabalho Retorno ao ambiente laboral ocorrerá a partir de 7 de dezembro para servidores fora do grupo de risco da Covid-19

O fim do home office foi decretado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para os servidores públicos, concursados e comissionados. A decisão foi publicada no Diário Oficial do último dia 30 de novembro. O retorno ao trabalho presencial, que foi suspenso na maior parte das áreas em março, ocorre a partir da próxima segunda-feira (7). Mesmo com tendência de aumento de c...