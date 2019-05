Política Governo de Goiás decide retirar projeto que mudaria Passe Livre Alvo de protestos de estudantes e desconforto entre deputados estaduais, decisão foi comunicada ao presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB)

O governador Ronaldo Caiado (DEM) vai retirar o projeto que muda as regras do Passe Livre Estudantil da Assembleia Legislativa. A decisão foi comunicada via ofício ao presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB). De acordo com o documento, assinado pelo secretário estadual da Casa Civil, Anderson Máximo, a matéria passará por "reanálise". Alvo de pro...