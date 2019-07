Política Governo de Goiás anuncia data da 4ª parcela do escalonamento de dezembro e amplia faixa de pagamento A previsão é quitar os vencimentos de ativos, inativos e pensionistas civis que recebem valor líquido de R$ 5.660 a R$ 7.450 de todas as secretarias e órgãos

O Governo de Goiás confirmou na noite desta quarta-feira (3) que irá quitar a quarta parcela do pagamento escalonamento do salário de dezembro de 2018 na próxima segunda-feira (8). A previsão é quitar os vencimentos de ativos, inativos e pensionistas civis que recebem valor líquido de R$ 5.660 a R$ 7.450 de todas as secretarias e órgãos. Segundo nota, o lim...