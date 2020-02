Política Governo de Goiás adia oferta de ações da Saneago por tempo indeterminado Segundo informação revelada nesta terça-feira (11) em reportagem do jornal Valor Econômico a decisão veio por conta de suposto ‘boicote’ da Secretaria Especial de Privatizações do Ministério da Economia

O governo de Goiás adiou por tempo indeterminado a oferta de ações da Saneago, por conta de suposto ‘boicote’ da Secretaria Especial de Privatizações do Ministério da Economia. A informação foi revelada nesta terça-feira (11) em reportagem do jornal Valor Econômico. O governador Ronaldo Caiado (DEM) buscava a flexibilização da lei do Regime de Recuperação Fiscal...