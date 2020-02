Política Governo de Goiás adia inauguração de policlínica em Posse por ausência de Bolsonaro Esta será a primeira inauguração de obra do governo de Ronaldo Caiado (DEM)

O governo estadual decidiu adiar o evento de inauguração da policlínica de Posse, prevista para sexta-feira (28), por conta da impossibilidade da vinda do presidente Jair Bolsonaro. Será a primeira inauguração de obra do governo de Ronaldo Caiado (DEM). O governador terá audiência com o presidente amanhã, quando tentará fechar uma nova data. O funcionamento da unidade ...