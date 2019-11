Política Governo corrige valor e propõe fundo eleitoral de R$ 2 bilhões em 2020 Ministério da Economia reduziu montante para financiar eleições municipais em R$ 504 milhões; se valor for aprovado, haverá aumento de 19% em relação ao R$ 1,7 bilhão gasto na disputa de 2018

Em mensagem enviada ao Congresso nesta terça-feira, 26, o Ministério da Economia reduziu o valor proposto para financiar as campanhas eleitorais do ano que vem em R$ 504 milhões. Agora, a proposta orçamentária do governo prevê R$ 2,034 bilhões. O dinheiro será usado por candidatos a prefeito e a vereador em todo o País. Segundo o secretário de Orçamento Federal, Ge...