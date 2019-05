Política Governo conta com 19 votos pró-reforma na comissão Segundo o Planalto, maioria concorda com aprovação, desde que ocorra alterações no texto

Acompanhamento do governo sobre a aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial mostra que a maioria concorda com a aprovação na comissão, desde que sejam feitas alterações no texto. Levantamento obtido pelo jornal O Estado de S.Paulo aponta que há 19 membros da comissão favoráveis à reforma e 13 que condicionam o voto a mudanças como a retirada das regras da a...