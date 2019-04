Política Governo concede passaporte diplomático a bispo Edir Macedo e esposa Documento tem validade de 3 anos; portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda

O Ministério das Relações Exteriores conceceu passaporte diplomático ao bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, e sua esposa, Ester Eunice Rangel Bezerra. O documento tem validade de 3 anos. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda, 15, e é assinada pelo ministro Ernesto Araújo. De acordo com a portaria, "com o pass...