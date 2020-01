Política Governo Caiado precisa abandonar discurso de “herança maldita” e deslanchar, dizem analistas Acusações precisam dar lugar a ações e mais diálogo com Assembleia, empresários e servidores; fim de programas das gestões do PSDB precisa ser seguido por criação de nova marca, avaliam cientistas políticos

Um governo com olho no retrovisor e que ainda não deslanchou, definem cientistas políticos ao analisar o primeiro ano do governo de Ronaldo Caiado (DEM) em Goiás. A estreia da gestão do democrata foi marcada pelo discurso quase diário de “herança maldita”, com acusações sobre o descompasso financeiro e as suspeitas de corrupção, e também pela descontinuidade de programas qu...