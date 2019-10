Política Governo brasileiro pede esclarecimentos a 11 países sobre origem do óleo A investigação conduzida pela Marinha trabalha com a tese de que o responsável teria sido um navio-tanque

O governo federal notificou 11 países cobrando esclarecimentos sobre 30 navios mapeados dentro da investigação sobre a origem do vazamento de óleo que atingiu diversas praias do Nordeste. A informação foi dada pelo coordenador de operações navais da Marinha, almirante de esquadra Leonarndo Puntel, em entrevista a jornalistas no sábado (26). A investigação conduz...