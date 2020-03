Política Governo brasileiro assina acordo militar com os EUA Medida é o principal anúncio da viagem do presidente Bolsonaro à Flórida e pode trazer vantagens comerciais ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro participou, neste domingo (8), de cerimônia de assinatura de acordo militar que aprofunda a cooperação em Defesa com os Estados Unidos. Autoridades do governo brasileiro afirmam que o acordo poderá ampliar a presença do Brasil no mercado americano. A medida é o principal anúncio da viagem do presidente à Flórida e foi oficializada em vi...