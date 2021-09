Política Governo Bolsonaro teme rejeição a indicado ao STF e paralisia no Congresso após derrota Ida de senador licenciado Ciro Nogueira à Casa Civil não foi suficiente para evitar que Senado derrubasse minirreforma trabalhista

A entrada de Ciro Nogueira na Casa Civil não foi suficiente para melhorar a vida do governo no Senado, que impôs uma derrota e derrubou nesta quarta-feira (1º) o projeto com programas trabalhistas que eram a aposta da gestão Jair Bolsonaro para impulsionar contratações em ano eleitoral. O revés em uma votação importante para a agenda do Palácio do Planalto elevou...