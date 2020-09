Política Governo Bolsonaro tem aprovação de 40%, diz Ibope Índice é o maior desde o início do mandato; segundo levantamento, divulgado ontem, atual administração federal é rejeitada por 29% do eleitorado

A aprovação (ótimo/bom) do governo Jair Bolsonaro (sem partido) subiu para 40%, de acordo com pesquisa do Ibope divulgada ontem. Trata-se do maior porcentual desde o início de seu mandato. Em dezembro do ano passado, esse índice estava em 29%.Ainda segundo a pesquisa, 29% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima e 29% a avaliam como regular. Os í...