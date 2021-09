Política Governo Bolsonaro recua e volta a recomendar vacina contra Covid para adolescentes Queiroga orientou na última semana retirar jovens da campanha de imunização; secretários de estados, municípios e STF reagiram

O Ministério da Saúde recuou nesta quarta-feira (22) e voltou a indicar que adolescentes sem comorbidade recebam a vacina contra a Covid-19. A pasta preparou nota técnica e informe aos gestores do SUS com orientações para recolocar o grupo de 12 a 17 anos na campanha de imunização. O anúncio do recuo foi feito na noite desta quarta-feira (22). Estes jovens...