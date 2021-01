Política Governo Bolsonaro promete emendas e cargos para eleição de Lira na Câmara Planalto também retaliou congressistas que tinham espaços na máquina federal e que declararam voto em Baleia Rossi (MDB-SP), principal adversário do líder do centrão

Empenhado em eleger o deputado Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira (1º), o governo fez uma série de promessas envolvendo emendas e cargos. O Planalto também retaliou congressistas que tinham espaços na máquina federal e que declararam voto em Baleia Rossi (MDB-SP), principal adversário do líder do centrão. Diferentemente do que fez ...