Política Governo Bolsonaro perde trânsito no STF e impede retomada da relação entre Poderes O Executivo perdeu os três principais interlocutores que tinham relação próxima com as diferentes alas do Supremo

Apesar da trégua do presidente Jair Bolsonaro nos ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal), a ausência de integrantes do governo com trânsito na corte tem dificultado a retomada da relação entre os Poderes. O Executivo perdeu os três principais interlocutores que tinham relação próxima com as diferentes alas do Supremo. No início do governo, os responsávei...