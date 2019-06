Política Governo Bolsonaro é um “show de besteiras”, diz Santos Cruz a revista Em entrevista, general critica gestão por perder tempo com “bobagens” e “fofocagem”, quando deveria priorizar ações relevantes para o País

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, demitido na semana passada da Secretaria de Governo da Presidência da República, criticou a gestão Bolsonaro por perder tempo com “bobagens” e “fofocagem” quando deveria priorizar ações relevantes do governo para o País. As declarações foram dadas em entrevista à revista Época na terça (18), e publicada ontem.“Se você fizer uma a...