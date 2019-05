Política Governo bloqueia R$ 5,8 bilhões do orçamento das Forças Armadas O valor representa cerca de 44% do orçamento discricionário (despesas não obrigatórias) da pasta

O governo vai contingenciar R$ 5,8 bilhões do orçamento do Ministério da Defesa. O valor representa cerca de 44% do orçamento discricionário (despesas não obrigatórias) da pasta. O corte foi debatido hoje (7) durante reunião do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, com integrantes do Alto Comando das Forças Armadas, que incluem os principais chefes da Marinha, E...